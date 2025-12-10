Польські МіГ-29 для України: про яку кількість літаків мова та в якому вони стані

Польща офіційно підтвердила, що веде з Україною перемовини про передачу винищувачів МіГ-29. Припускається, що мова може йти про останні 14 літаків МіГ-29, які ще перебувають у складі ВПС Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

Польський генеральний штаб повідомив, що переговори стали можливими через досягнення цими винищувачами "цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі". При цьому мова йде про конкретно продаж, або бартерний обмін.

Україна вже давно просила Польщу передати ці МіГ-29, оскільки у квітні 2023 року Київ отримав від Варшави 14 аналогічних літаків. Стільки ж залишалося у складі польських ВПС, але є важливий нюанс.

МіГ-29, які передавалися у 2023 році, були зі складу 22-ї авіабази в Мальборку. Польща отримала їх у 1990-х роках від Чехії та Німеччини. Ці літаки не проходили модернізацій, а списати їх планували ще у 2012 році.

"А от винищувачі про які йде мова зараз розміщені на 23-й авіабазі в Мінску-Мазовецкому. За наявними даними це 11 одномісних та 3 двомісних МіГ-29. І вони проходили оновлення у 2011-2014 роках", - зазначає видання.

Що можуть ці літаки

Завдяки проведеним модернізаціям, ці польські винищувачі аналогічні за рівнем модернізації словацьким винищувачам MiG-29AS, які були передані Україні у 2023 році. Проте модернізація під "стандарти НАТО" не означає, що на МіГ-29 поляків були інтегровані західне озброєння та ракети.

"Тому не слід очікувати появи на цих літаках будь-якого іншого озброєння та в інший спосіб, ніж на вже наявних в Україні однотипних винищувачах. Таким чином ці додаткові МіГ-29 зможуть виконувати ці самі задачі з аналогічною ефективністю.

Також окреме питання є щодо стану літаків. Поляки планували експлуатувати винищувачі до 2026 року. Офіційне формулювання генштабу польської армії означає те, що МіГ-29 вже мають мінімальний залишок льотних годин. Таким чином, перед початком експлуатації в Україні літаки вимагатимуть ремонту.