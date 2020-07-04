У Польщі заявили, що Росія намагається домогтися скасування міжнародних санкцій

У Сенаті Республіки Польща заявили, що Москва намагається уникнути відповідальності за агресію проти України. Представники Росії під приводом підвищення результативності подолання пандемії коронавірусі намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції.

Про це йдеться в ухвалі Комісії Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС, повідомляє прес-служба посольства України в Польщі.

"Російський проект декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий до ООН, спрямований на уникнення відповідальності. Ухвалення цього документа було б свого роду демонстрацією солідарності з агресором", - йдеться в документі.

Сенатори наголосили, що санкції проти РФ можуть бути послаблені тільки за умови повної імплементації Москвою мінських домовленостей.

Також польські парламентарії відзначили значне збільшення кількості випадків порушень прав людини в Криму.

"Більшість території Кримського півострова включено до "прикордонної зони Російської Федерації", що означає можливість проживання на ній виключно російських громадян", - йдеться в постанові.

В Комісії Сенату підкреслили, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Криму та міста Севастополя.

Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжили до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

Також РБК-Україна писало, що у Сенаті США виступили за введення нових санкцій проти Росії через співпраці з талібами в Афганістані.

Крім того, США вважають несанкціонованим будівництво і використання Росією моста в Керченській протоці і називають його ще однією причиною для збереження санкцій проти РФ.