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Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

Новини » Політика     29.06.2020 - 18:39
Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні
Колаж РБК-Україна

Санкції проти Росії продовжили на 6 місяців

Європейський союз ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Російської Федерації за військову агресію в Україні. Санкції будуть діяти до 31 січня 2021 року.

Про це заявили у прес-службі Ради Європи.

Рішення про продовження санкцій ухвалили після оцінки стану виконання Росією мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. В ЄС вважають, що повна реалізація домовленостей щодо Донбасу ще не досягнута.

Санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній, а також забороняють фінансову допомогу та посередництво для російських фінансових інститутів.

Також санкції забороняють будь-який імпорт, експорт та передачу військової техніки та товарів подвійного призначення, які можуть використовувати у військових цілях. Крім того, вони обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію українського Криму.

Крім того, Україна пригрозила санкціями організаторам голосування за поправки до російської Конституції на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзСанкції проти Росії
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