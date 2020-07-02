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У Сенаті США виступили за нові санкції проти Путіна

Новини » Політика     02.07.2020 - 03:54
У Сенаті США виступили за нові санкції проти Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Також пропонують ввести санкції проти міністра оборони РФ

Сенатор США Боб Менендес запропонував залучити Росію до відповідальності за передбачувані виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані. Менендес - найбільш високопоставлений демократ в сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

Про це пише "Голос Америки".

Сенатор виступив за фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які могли бути залучені у цю операцію.

Менендес хоче включити положення про нові санкції щорічний законопроект про витрати на оборону (NDAA), обговорення якого триває на цьому тижні в Сенаті.

Сенатор також запропонував ввести банківські обмеження для російських оборонних підприємств і розширити санкції проти олігархів, які входять в оточення Путіна.

Раніше голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Адам Шифф також виступив за санкції проти РФ.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало статтю про те, що за даними американських спецслужб, підрозділ російської військової розвідки запропонувало талібам винагороду за успішні атаки на американських військових і сили міжнародної коаліції в Афганістані у минулому році.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАфганистан
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