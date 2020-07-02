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У США назвали ще одну причину для збереження санкцій проти Росії

Новини » Політика     02.07.2020 - 15:59
У США назвали ще одну причину для збереження санкцій проти Росії
Фото: посольство США (visaglobal.com.ua)

США вважають несанкціонованим використання Росією моста через Керченську протоку

Сполучені Штати вважають несанкціонованим будівництво і використання Російської Федерацією мосту в Керченській протоці. Такі дії у США називають ще однією причиною для збереження санкцій проти РФ.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.

В посольстві висловили стурбованість через використання Криму Росією для проведення незаконних опитувань, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми твердо повторюємо, що Крим - це Україна. Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення і окупації Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", - повідомили в посольстві США.

Зазначимо, днями в Криму пройшов "референдум" за поправки до конституції РФ. У зв'язку з цим Україна висловила протест. Також про невизнання "референдуму" у Криму виступили в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжили до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

Також РБК-Україна писало, що у Сенаті США виступили за введення нових санкцій проти Росії через співпраці з талібами в Афганістані.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКримСанкції проти Росії
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