В Польше заявили, что Россия пытается добиться отмены международных санкций

В Сенате Республики Польша заявили, что Москва пытается избежать ответственности за агрессию против Украины. Представители России под предлогом повышения результативности преодоления пандемии коронавируса пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции.

Об этом говорится в постановлении Комиссии Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС, сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

"Российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19 переданный в ООН, направлен на избежание ответственности. Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", - говорится в документе.

Сенаторы подчеркнули, что санкции против РФ могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Москвой минских договоренностей.

Также польские парламентарии отметили существенное увеличение числа случаев нарушений прав человека в Крыму.

"Большинство территории Крымского полуострова включено в „пограничную зону Российской Федерации“, что означает возможность проживания на ней исключительно российских граждан", - говорится в постановлении.

В Комиссии Сената подчеркнули, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Крыма и города Севастополь.

Напомним, ранее Евросоюз продлили до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Сенате США выступили за введение новых санкций против России из-за сотрудничества с талибами в Афганистане.

Кроме того, США считают несанкционированным строительство и использование Россией моста в Керченском проливе и называют его еще одной причиной для сохранения санкций против РФ.