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У Польщі виступили проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    06.06.2019 - 08:42
У Польщі виступили проти "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Перед країнами Центрально-Східної Європи стоїть список викликів, який з кожним роком "тривожно видовжується"

Енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи. Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком "тривожно видовжується". Зокрема, він нагадав про загрозу "Північного потоку-2".

"Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, Brexit - це, без сумніву, виклики, з якими ми повинні впоратися. В нашому інтересі - послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях", - зазначив він.

Нагадаємо, в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який готувався сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном і Джин Шахін, що передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". У законопроекті передбачаються в першу чергу обмеження, які будуть вводиться проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суди для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі. У документі сказано, що обмеження необхідно вводити, якщо судно укладає труби на глибині від 100 футів нижче рівня моря.

РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виступає проти санкцій США по "Північному потоку-2". У Міністерстві економіки Німеччини заявили, що взяли до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і відкидають санкції, які мають екстериторіальне дію.

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