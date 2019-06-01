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У Сенаті США назвали можливі санкції за "Північний потік-2

Новини » Політика    01.06.2019 - 10:21
У Сенаті США назвали можливі санкції за "Північний потік-2
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкції можуть торкнутися судів з укладання труб і компаній, що надають страхові й гарантійні послуги

В офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який готувався сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном і Джин Шахін, що передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований документ.

У законопроекті передбачаються в першу чергу обмеження, які будуть вводиться проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суди для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі. У документі сказано, що обмеження необхідно вводити, якщо судно укладає труби на глибині від 100 футів нижче рівня моря.

Також американські законодавці пропонують запроваджувати обмеження проти фізичних та юридичних осіб, які "свідомо" надають гарантійні або страхові послуги цим судам.

Проти цих осіб президент США може вводити більше п'яти видів санкцій, серед яких відмова кредитування або страхування, відмову у видачі ліцензії або дозволу на експорт товарів і технологій із США, заборона американських банкам видавати позики або кредити протягом року, заборона на роботу з держборгом США, заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції та угод з власністю, заборона інвестування капіталу

Також уряд США має право не укладати контракти на закупівлю товарів чи послуг іноземної особи. Крім цього, директорам та акціонерам з контрольним пакетом акцій в таких компаніях може бути відмовлено у видачі візи або заборону на в'їзд в США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виступає проти санкцій США по "Північному потоку-2". У Міністерстві економіки Німеччини виступили проти масштабних санкцій США проти газопроводу "Північний потік-2".

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