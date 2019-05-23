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Німеччина виступає против санкцій США щодо "Північного потоку-2"

Новини » Політика    23.05.2019 - 09:59
Німеччина виступає против санкцій США щодо "Північного потоку-2"
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

США вже готові до введення санкцій проти російсько-німецького газопроводу

В Міністерстві економіки Німеччини виступили проти масштабних санкцій США проти газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначимо, США вже готові до введення санкцій проти російсько-німецького газопроводу.

"Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома погрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальну дію" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі, коли був у Києві, заявив, що США виступають проти "Північного потоку-2". Зокрема, він пообіцяв прем'єр-міністру Володимиру Гройсману підтримку з боку американців.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту "Північний потік - 2", який вже наполовину готовий. "З турками легше працювати, ніж з європейцями. Ось Ердоган вирішив - зробив. А тут потрібно 27 країн, щоб домовитися. Роками жуємо жуйку, і нічого не відбувається - це сумно", - зазначив Путін.

Додамо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу.

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