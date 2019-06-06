В Польше выступили против "Северного потока-2"

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Перед странами Центрально-Восточной Европы стоит список вызовов, который с каждым годом "тревожно удлиняется"

Энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы. Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, сообщает "Польское радио".

По его словам, список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". В частности, он напомнил об угрозе "Северного потока-2".

"Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, взаимоотношения между Вашингтоном и Анкарой, Brexit - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе - ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", - отметил он.

Напомним, в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который готовился сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин, который предусматривает санкции в отношении участников "Северного потока-2". В законопроекте предусматриваются в первую очередь ограничения, которые будут вводится против внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суды для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. В документе сказано, что ограничения необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.

РБК-Украина сообщало, что Германия выступает против санкций США по "Северному потоку-2". В Министерстве экономики Германии заявили, что приняли к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и отвергают санкции, которые имеют экстерриториальное действие.