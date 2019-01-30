У Польщі зійшла снігова лавина

В результаті сходження сніжної лавини постраждали чотири людини

RMFFM.

Напомним, 20 января в Швейцарии в результате схода двух лавин погибли по меньшей мере 2 человека. В кантоне Фрибург под лавину попала группа лыжников, которая состояла из 14 человек. В результате инцидента погиб 55-летний мужчина, еще 2 человека травмировались.

До этого в результате схода лавины в районе Кашмир (Индия) погибли 5 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести.

Также РБК-Украина сообщало, что 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.

Напомним, 28 декабря, в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Также на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря из-за мощных снегопадов без света остались 380 тыс. домов.