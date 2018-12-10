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В США из-за мощных снегопадов без света остались 380 тыс. домов

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 09:49
В США из-за мощных снегопадов без света остались 380 тыс. домов
Фото: снегопад в США (AP)

Из-за непогоды погиб человек

На юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря, произошел мощный снежный шторм, в результате которого погиб минимум один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается, в результате непогоды погиб водитель. Его автомобиль нашли за пределами города Шарлотт. Мужчина погиб из-за того, что на его машину упало дерево.

Также сообщается, что снежная буря оставила без электроснабжения более 380 тыс. домов в штатах Каролина, Теннеси и Вирджиния.

Кроме того, из-за снежного шторма свыше 1,1 тыс. рейсов отменены в международном аэропорту Шарлотт Дуглас и еще более 200 рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем.

Американские Авиалинии выпустили предупреждения путешествия для девяти аэропортов в Каролине, Теннесси и Вирджинии. Пассажирам позволят изменять туристические планы без дополнительной платы.

Железнодорожная компания Amtrack также изменила расписание движения поездов. В некоторых штатах объявили режим чрезвычайного положения до того времени, пока погода не стабилизируется.

Фото: снежный шторм на юго-востоке США (AP)

Напомним, 10 декабря 2018 на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8.

В связи с ухудшением погодных условий в расписании полетов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения.

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