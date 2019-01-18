В Афганистане сошла снежная лавина

Фото: место схождения снежной лавины (twitter.com/ndtv)

В результате схождения снежной лавины погибли 8 человек

В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Также в результате схождения снежной лавины пострадали три человека.

Сообщается, что снежная лавина сошла на село Зерендаб в уезде Рагистан после сильного снегопада. Из-за интенсивного снегопада закрыты дороги в 12 уездах провинции.

Напомним, 18 января в Раховском районе Закарпатской области лавина заблокировала трассу на Ивано-Франковск. Позже в "Укравтодор" сообщили, что движение транспорта по дороге Н-09 после схода лавины возобновлено.

Ранее 14 января во Франции, в результате срабатывания взрывного устройства, что используется для расчистки трасс от снежных лавин, погибли 2 рабочие.

Также в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. У спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу".