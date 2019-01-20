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В Швейцарии сошли две лавины, есть погибшие

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 16:13
В Швейцарии сошли две лавины, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По меньшей мере 2 человека погибли

В Швейцарии в результате схода двух лавин погибли по меньшей мере 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Как сообщается, в кантоне Фрибург под лавину попала группа лыжников, которая состояла из 14 человек. В результате инцидента погиб 55-летний мужчина, еще 2 человека травмировались. Пострадавших с помощью вертолета доставили в больницу.

Также в кантоне Во вблизи города Шато-д'е лавина накрыла троих лыжников. Жертвой лавины стал 39-летний гражданин Франции, остальные лыжники были госпитализированы с легкими травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате схода лавины в районе Кашмир (Индия) погибли 5 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.

Также ранее сообщалось, что в Закарпатской области лавина заблокировала трассу. Высота снега на участке дороги составляла около 2 м.

Добавим, что по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

 

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