На США обрушился снежный шторм

Отменены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. рейсов были задержаны

В пятницу, 28 декабря, в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на USA Today.

Сообщается, что один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.

Также издание пишет, что отменены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. рейсов были задержаны. Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Напомним, на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря из-за мощных снегопадов без света остались 380 тыс. домов.

Отметим, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения.

Сообщалось, что покрытие на дорогах в большинстве областей мокрое и частично заснеженное. В ночное время периодически возникали сложности в движении в Полтавской области (М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в Кременчугском районе и Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в районе города Кобеляки).