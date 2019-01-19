ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Индии сошла лавина, есть погибшие

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 01:22
В Индии сошла лавина, есть погибшие
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Лавина накрыла грузовик, погибли 5 человек, еще 5 ищет полиция

В Индии вследствие схождения лавины погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это произошло в районе Кашмир - в военизированном районе Гималаев. Лавина накрыла грузовик, в котором находилось 10 человек. Как сказали местные чиновники, армия начала поисково-спасательные операции, поскольку еще пять человек считаются пропавшими.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Напомним, 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.

Также ранее сообщалось, что в Закарпатской области лавина заблокировала трассу. Высота снега на участке дороги достигала около 2 м.

В Афганистане сошла снежная лавина В Закарпатской области лавина заблокировала трассу
Новости Украины погиблиИндиялавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь