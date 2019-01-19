В Индии сошла лавина, есть погибшие

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Лавина накрыла грузовик, погибли 5 человек, еще 5 ищет полиция

В Индии вследствие схождения лавины погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это произошло в районе Кашмир - в военизированном районе Гималаев. Лавина накрыла грузовик, в котором находилось 10 человек. Как сказали местные чиновники, армия начала поисково-спасательные операции, поскольку еще пять человек считаются пропавшими.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Напомним, 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.

Также ранее сообщалось, что в Закарпатской области лавина заблокировала трассу. Высота снега на участке дороги достигала около 2 м.