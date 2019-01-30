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У Польщі зійшла снігова лавина

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 15:50
У Польщі зійшла снігова лавина
Ілюстративне фото (theglobeandmail.com)

В результаті сходження сніжної лавини постраждали чотири людини

В районі Риси в Татрах (Польща) зійшла снігова лавина, в результаті чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMFFM.

Повідомляється, що всього на місці сходження лавини було шість людей. Чотири людини госпіталізовано. Рятувальники відзначили, що постраждалий, який найдовше перебував під лавиною, був доставлений вертольотом в одну з краківських лікарень.

Нагадаємо, 20 січня у Швейцарії в результаті сходження двох лавин загинули щонайменше 2 людини. У кантоні Фрібург під лавину потрапила група лижників, яка складалася з 14 осіб. В результаті інциденту загинув 55-річний чоловік, ще 2 людини травмувалися.

До цього в результаті сходження лавини в районі Кашмір (Індія) загинуло 5 осіб, ще 5 вважаються зниклими без вісті.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 січня в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану відбулося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім осіб.

Нагадаємо, 28 грудня, в США через сильний сніговий шторм загинули щонайменше дві людини. Також на південному сході США в неділю, 9 грудня через потужні снігопади без світла залишилися 380 тис. будинків.

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