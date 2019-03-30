У Польщі відкрили ще одне Почесне українське консульство

Фото: у Катовіце відкрили Почесне консульство України (twitter.com/ADeshchytsia)

Це вже 12-те почесне консульство України на території Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про відкриття ще одного Почесного українського консульства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дещиці у Twitter.

Як повідомляється, нове Почесне консульство України відкрили у польському місті Катовіце, яке є столицею Сльонського воєводства. Керуватиме посольством Ярослав Вєчорек, у суботу, 30 березня.

"Це вже 12-те українське почесне консульство на карті Польщі", - зазначив Дещиця.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Міністерство закордонних справ планує відкрити на території Польщі ще 3 Почесних українських консульств. Відкриття консульств планувалося у Катовіце, Кельце та Вроцлаві.

Раніше, в угорському місті Шіофок було відкрито Почесне консульство України, яке очолив підприємець і меценат Золтан Хорват, що неодноразово допомагав бійцям АТО. Дія компетенції консульства буде поширюватися на області Зала, Веспрем та Шомодь. Також почесному послу України Злотану Хорвату було вручено консульський патент та екзекватуру.

Зазначимо, Латвія хоче відкрити консульство в Донецькій області. Сторони домовились про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони та організації роботи військово-цивільних адміністрацій.