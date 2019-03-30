ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі відкрили ще одне Почесне українське консульство

Новини » Політика    30.03.2019 - 12:48
У Польщі відкрили ще одне Почесне українське консульство
Фото: у Катовіце відкрили Почесне консульство України (twitter.com/ADeshchytsia)

Це вже 12-те почесне консульство України на території Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про відкриття ще одного Почесного українського консульства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дещиці у Twitter.

Як повідомляється, нове Почесне консульство України відкрили у польському місті Катовіце, яке є столицею Сльонського воєводства. Керуватиме посольством Ярослав Вєчорек, у суботу, 30 березня.

"Це вже 12-те українське почесне консульство на карті Польщі", - зазначив Дещиця.

У Польщі відкрили ще одне Почесне українське консульство

 

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Міністерство закордонних справ планує відкрити на території Польщі ще 3 Почесних українських консульств. Відкриття консульств планувалося у Катовіце, Кельце та Вроцлаві.

Раніше, в угорському місті Шіофок було відкрито Почесне консульство України, яке очолив підприємець і меценат Золтан Хорват, що неодноразово допомагав бійцям АТО. Дія компетенції консульства буде поширюватися на області Зала, Веспрем та Шомодь. Також почесному послу України Злотану Хорвату було вручено консульський патент та екзекватуру.

Зазначимо,  Латвія хоче відкрити консульство в Донецькій області. Сторони домовились про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони та організації роботи військово-цивільних адміністрацій. 

Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжили Британія буде продовжувати підтримувати Україну в оборонній сфері, - посол
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України УкраїнаПольшаконсульство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся