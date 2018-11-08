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Україна відкрила Почесне консульство в Угорщині

Новини » Політика    08.11.2018 - 01:19
Фото: Почесне консульство України (facebook.com/profile.php?id=100007548498818)
Фото: Почесне консульство України (facebook.com/profile.php?id=100007548498818)

Консульство очолив угорський підприємець та меценат Золтан Хорват

В угорському місті Шіофок було відкрито Почесне консульство України, яке очолив підприємець і меценат Золтан Хорват, що неодноразово допомагав бійцям АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Непоп повідомила, що середу, 7 листопада 2018, разом з Уповноваженим Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Дьордєм Шухою було урочисто відкрито Почесне консульство України у місті Шіофок.

"До його компетенції будуть належати області Зала, Веспрем та Шомодь", - розповіла посол.

Також вона повідомила, що було вручено консульський патент та екзекватуру Почесному послу України Злотану Хорвату.

"Спільно з Золтаном Хорватом ми вже зробили декілька корисних справ: у травні 2017 року за його фінансування в рамках проекту "Зігрій душу" у місті Печ пройшли 10-ти денну арт-реабілітацію 7 учасників АТО, у вересні 2017 року на кошти зібрані з ініціативи З. Хорвата у місті Волноваха було відкрито сучасний дитячий майданчик європейського зразка, у грудні 2017 р. за фінансової підтримки З. Хорвата в Угорщині проведено міжнародний соціальний проект "Дитячий футбол миру", - розповіла Непоп.

 

Фото: відкриття Почесного консульства (facebook.com/profile.php?id=100007548498818)

Нагадаємо, Латвія хоче відкрити консульство в Донецькій області. Сторони домовились про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони та організації роботи військово-цивільних адміністрацій. 

 

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