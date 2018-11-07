Латвія хоче відкрити консульство в Донецькій області

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Також сторони домовились про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць заявив, що Латвія планує відкрити консульство в Донецькій області. Про це домовились під час візиту до України парламентського секретаря Міністерства оборони Латвії Вієстурса Силениекса, інформує РБК-Україна із посиланням на заяву голови у Facebook.

"Крім того, представники Національної Гвардії та Збройних сил Латвійської Республіки, які увійшли до складу делегації, зазначили, що приїхали в Україну повчитися й перейняти досвід - зокрема, управлінський та військовий, набутий Україною за роки опору російській збройній агресії", - написав він.

Також сторони домовились про обмін досвідом щодо створення загонів самооборони та організації роботи військово-цивільних адміністрацій. Водночас Латвія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

"Гуманітарна допомога, організація відпочинку для дітей загиблих українських військових, реабілітація поранених - по цим напрямкам нині триває співпраця, і вона буде продовжена й надалі", - заявив головний капелан Національних Збройних сил Латвії Елмарс Плявіньш.

Нагадаємо, що Латвія на Генасамблеї ООН закликала РФ припинити агресію проти України. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич зазначив, що Росія має припинити агресію для дотримання принципів ООН про територіальну цілісність і суверенітет. Він також підкреслив, що Латвія разом з міжнародним співтовариством продовжує політику невизнання незаконної анексії Криму.