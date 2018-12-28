Україна планує відкрити ще три консульства у Польщі

Фото: Андрій Дещиця (flickr.com/nato)

Зокрема, планується відкрити генконсульство у Вроцлаві у 2019

Найближчим часом у Польщі можуть відкрити генеральне консульство України у Вроцлаві та два почесних консульства - у містах Катовіце та Кельце на півдні Польщі. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, відкриття консульської установи України у Вроцлаві дозволить українцям витрачати не більше, ніж дві-три години на доїзд до консульства.

"Часто громадяни України звертаються також до почесних консульств, які не мають повноважень на виконання усіх консульських дій. У цьому контексті очевидною є необхідність відкриття ще однієї консульської установи України на заході Польщі – у Вроцлаві, що дозволило б перерозподілити межі консульських округів так, щоб громадяни України могли витрачати не більше ніж дві-три години на доїзд до консульства", - зазначив посол.

Дещиця підкреслив, що підготовчі заходи щодо відкриття генконсульства у Вроцлаві планується здійснити у 2019 році, аби воно розпочало роботу вже у 2020 році.

Він додав, що готуються відповідні рішення щодо відкриття почесного консульства в місті Катовіце Сілезького воєводства РП.

"Сподіваюся, це відбудеться уже невдовзі. Крім того, шукаємо кандидатуру на почесного консула в місті Кельце (Свентокшиське воєводство, - ред.)", - сказав посол.

За словами Дещиці, якщо найближчим часом вдасться реалізувати ці плани, залишиться лише два воєводські центри з 16, де немає українських консульських осередків - Білосток й Ольштин на північному сході Польщі.

Зазначимо, що наразі у Польщі функціонує чотири генконсульства (у Гданську, Варшаві, Кракові та Любліні) та 11 почесних консульств у різних регіонах країни.

Нагадаємо, Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові, оскільки громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для тих, хто їде на автомобілях.

Як писало РБК-Україна раніше, у МЗС радять українцям, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей на автомобільному транспорті.