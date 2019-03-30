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В Польше открыли еще одно Почетное украинское консульство

Новости » Политика    30.03.2019 - 12:48
В Польше открыли еще одно Почетное украинское консульство
Фото: в Катовице открыли Почетное консульство Украины (twitter.com/ADeshchytsia)

Это уже 12-е почетное консульство Украины на территории Польши

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об открытии еще одного Почетного украинского консульства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Дещицы в Twitter.

Как сообщается, новое Почетное консульство Украины открыли в польском городе Катовице, который является столицей Сльонского воеводства. Руководить посольством будет Ярослав Вечорек, в субботу, 30 марта.

"Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши", - отметил Дещица.

В Польше открыли еще одно Почетное украинское консульство

 

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Министерство иностранных дел планирует открыть на территории Польши еще 3 Почетных украинских консульства. Открытие консульств планировалось в Катовице, Кельце и Вроцлаве.

Ранее, в венгерском городе Шиофок было открыто Почетное консульство Украины, которое возглавил предприниматель и меценат Золтан Хорват, который неоднократно помогал бойцам АТО. Действие компетенции консульства будет распространяться на области Зал, Веспрем и Шомоди. Также почетному послу Украины Злотану Хорвату был вручен консульский патент и экзекватура.

Отметим, Латвия хочет открыть консульство в Донецкой области. Стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны и организации работы военно-гражданских администраций.

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