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У Польщі не відкриють школи та дитсадки до кінця травня

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 17:53
У Польщі не відкриють школи та дитсадки до кінця травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 20 квітня у Польщі почали послаблювати карантин

Уряд Польщі прийняв рішення про те, що всі школи і дитячі садки в країні будуть закриті у зв'язку з карантином як мінімум до 24 травня. Про це повідомляє RMF24.

Згідно з рішенням уряду, вступні іспити почнуться в школах з 8 червня і завершиться 29 червня. Іспити для восьмих класів пройдуть 16-18 червня.

"У зв'язку зі спалахом коронавіруса уряд прийшов до висновку, що умови не дозволяють відновити роботу шкіл, дитячих садків та дитячих садків. Ці об'єкти будуть закриті до 24 травня. Міністр освіти Даріуш Піонтковський підкреслив, що учні початкових, середніх та середніх шкіл продовжують навчання в дистанційній формі", - йдеться в повідомленні.

Через кілька днів уряд Польщі планує надати детальну інформацію про можливе зняття обмежень з навчальних закладів.

Раніше РБК-Україна писало, що з 20 квітня в Польщі почали послаблювати карантинні обмеження. План ослаблення карантину передбачає чотири етапи. Рішення про перехід до наступного етапу буде прийматися на основі аналізу збільшення захворюваності, ефективності здравоохранени і виконання санітарних інструкцій відповідальними особами.

Також повідомлялося, що в Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки і скасують вибори, заплановані на травень. Відповідний законопроект подали правляча партія "Право і справедливість" і партія "Згода".

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