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У Польщі хочуть скасувати вибори президента та продовжити термін Дуди на 2 роки

Новини » Політика     16.04.2020 - 08:35
У Польщі хочуть скасувати вибори президента та продовжити термін Дуди на 2 роки
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Правляча партія "Право і справедливість" та партія "Порозуміння" подали закононопроект

У Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки та скасують вибори, заплановані на травень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gazeta Wyborcza.

Правляча партія "Право і справедливість" та партія "Порозуміння" подали закононопроект, яким пропонують змінити статтю 127 Конституції і продовжити термін президентської каденції до 7 років. Наразі термін каденції президента у Польщі складає 5 років.

У проекті прописано, що зміна "застосовуватиметься до терміну чинного президента Республіки Польща" - Анджея Дуди, та що внесення цих змін скасовує президентські вибори, заплановані на 10 травня, проведення яких опинилося під питанням у зв’язку з епідемією коронавірусу. Водночас, після цього особа, яка була президентом, не зможе повторно обратися на цю посаду.

Нагадаємо, нижня палата Сейму Польщі ухвалила до Виборчого кодексу поправки, що дозволяють провести чергові вибори президента країни поштою у зв'язку з карантином.

Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна знаходиться на початку боротьби з коронавірусом і чекає піку захворюваності коронавірусом COVID-19 у травні-червні.

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