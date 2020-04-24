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В Польше не откроют школы и детсады до конца мая

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 17:53
В Польше не откроют школы и детсады до конца мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 20 апреля в Польше начали ослаблять карантин

Правительство Польши приняло решение о том, что все школы и детские сады в стране будут закрыты в связи с карантином как минимум до 24 мая. Об этом сообщает RMF24.

Согласно решению правительства, вступительные экзамены начнутся в школах с 8 июня и завершатся 29 июня. Экзамены для восьмых классов пройдут 16-18 июня.

"В связи со вспышкой коронавируса правительство пришло к выводу, что условия не позволяют возобновить работу школ, детских садов и детских садов. Эти объекты будут закрыты до 24 мая. Министр образования Дариуш Пионтковский подчеркнул, что учащиеся начальных, средних и средних школ продолжают обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней правительство Польши планирует предоставить подробную информацию о возможном снятии ограничений с учебных заведений.

Ранее РБК-Украина писало, что с 20 апреля в Польше начали ослаблять карантинные ограничения. План ослабления карантина предусматривает четыре этапа. Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранени и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.

Также сообщалось, что в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Соответствующий законопроект подали правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие".

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