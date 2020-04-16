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У Польщі вирішили ослабити карантин

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 23:17
У Польщі вирішили ослабити карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

План ослаблення карантину передбачає чотири етапи

Уряд Польщі прийняв рішення про послаблення з понеділка, 20 квітня, карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це в четвер оголосив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl.

Прем'єр Польщі представив урядовий план поступового ослаблення карантину під назвою "Нова нормальність".

"Коронавірус все ще дуже сильно обмежує життя в Польщі, але з понеділка ми будемо повільно розморожувати наше повсякденне життя", - сказав Моравецький.

План ослаблення карантину передбачає чотири етапи.

Перший етап стартує 20 квітня і передбачає:

  • можливість виходити на прогулянки (при збереженні соціальної дистанції),
  • буде відкритий вхід в ліси і парки. Дитячі майданчики все ще будуть закриті.
  • можливість брати участь в релігійному богослужінні (за умови відповідних обмежень: 1 людина на 15 кв. м),
  • діти старше 13 років зможуть спілкуватися без нагляду дорослих,
  • набирають чинності нові правила торгівлі (в приміщеннях до 100 кв. м - 4 особи на один касовий апарат; понад 100 кв. м - 1 людина на 15 кв. м приміщення).

Рішення про перехід до наступного етапу буде прийматися на основі аналізу збільшення захворюваності, ефективності охорони здоров'я та виконання санітарних інструкцій відповідальними особами.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Польщі планує з понеділка, 20 квітня, послабити карантинні обмеження, дозволивши прогулянки в парках.

Також повідомлялося, що в Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки і скасують вибори, заплановані на травень. Відповідний законопроект подали правляча партія "Право і справедливість" і партія "Згода".

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