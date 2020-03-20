У Польщі оголосили режим епідемії

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

У навчальних закладах тимчасово зупинили навчальний процес

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

За словами польського прем'єра, це рішення дає владі нові можливості для боротьби з поширення коронавірусу в країні, однак при цьому воно тягне за собою певні зобов'язання.

"Ми оголошуємо режим епідемії", - заявив він.

Зазначається, що у навчальних закладах на території Польщі було тимчасово зупинено навчальний процес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу. Режим надзвичайної ситуації сьогодні було також введено у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу, в тому числі й летальний.

Також РБК-Україна писало, що у Тунісі оголосили загальнонаціональну цілодобову самоізоляцію через пандемію коронавірусу. Обмеження вводяться з метою зменшення ризиків поширення коронавірусу в країні.

Крім того, для боротьби з поширенням вірусу у Сербії, Перу та Ніцці ввели комендантську годину, а президент Чилі оголосив у країні "режим катастрофи" і вивів на вулиці військових.