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В Польше объявили режим эпидемии

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 20:23
В Польше объявили режим эпидемии
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

В учебных заведениях временно остановили учебный процесс

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

По словам польского премьера, это решение дает властям новые возможности для борьбы с распространения коронавируса в стране, однако при этом оно тянет за собой определенные обязательства.

"Мы объявляем режим эпидемии", - заявил он.

Отмечается, что в учебных заведениях на территории Польши был приостановлен учебный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации сегодня был также введен в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса, в том числе и летальный.

Также РБК-Украина писало, что в Тунисе объявили общенациональную круглосуточную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков распространения коронавируса в стране.

Кроме того, для борьбы с распространением вируса в Сербии, Перу и Ницце ввели комендантский час, а президент Чили объявил в стране "режим катастрофы" и вывел на улицы военных.

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