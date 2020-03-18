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У Сербії ввели комендантську годину

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 03:28
У Сербії ввели комендантську годину
Фото: Олександр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

В період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військові

Уряд Сербії через спалах коронавірусу 17 березня ввів комендантську годину з 20 години вечора до 5 ранку. Про це заявив під час прес-конференції президент країни Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

В період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці та працівники служби постачання.

Збройні сили будуть контролювати кордони, лікарні та центри для біженців, яких зараз близько 7 тисяч.

Громадянам старшим 65 років заборонено виходити з приміщень. Всі студенти упродовж наступних 24 годин повинні залишити гуртожитки.

В Сербії наразі зафіксовано 72 інфікованих коронавірусом. В країну упродовж минулих двох діб прибули 35 тисяч громадян з-за кордону, переважно з європейських країн, де найбільше поширений коронавірус. Президент Вучич заявив, що такі люди є основним джерелом захворювання. В контрольованій самоізоляції перебувають 8 тисяч громадян.

Сербська влада запевняє, що запасів продовольчих товарів у країні вистачає. Водночас в магазинах немає засобів для гігієни, борошна, цукру та інших продуктів. В аптеках немає засобів для дезінфекції та захисних масок.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Також надзвичайний стан через коронавірус оголосили, зокрема у Казахстані, Румунії, Франції, Словаччині, Боснії і Герцеговині, Швейцарії та Фінляндії.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавіруса на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок.

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