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У Польщі починаються масштабні навчання американської армії

Польща, Неділя 12 липня 2020 06:49
У Польщі починаються масштабні навчання американської армії
Фото: військові США (BaltNews)
Автор: Артур Родивилов

Навчання американських і польських військових складається з трьох етапів

З 14 липня у Польщі стартують нові військові навчання "Emergency Deployment Readiness Exercise". Вони відбудуться під командуванням Міністерства оборони США.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.

Наголошується, що навчання покликані перевірити готовність американських військ до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам. З 14 по 23 липня в Європу перекинуть американський бронетанковий підрозділ.

Навчання розділене на три етапи. На першому етапі солдати США перетнуть Атлантику. Потім військові отримають важке обладнання на полігоні Берген-Гон і перевезуть його на полігон в Дравській Поморській. На третьому етапі польські та американські військові візьмуть участь в об'єднаному вогневому навчанні.

Раніше президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисяч військових і перекидання частини американських солдатів в Польщу.

Як повідомлялося, президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення військової присутності США в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

Нагадаємо, США планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців і розмістити 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

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