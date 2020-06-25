Сильний сигнал для Росії: Трамп заявив про переведення військових США з Німеччини до Польщі

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Дуда підтвердив, що говорили з Трампом про можливості подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі

Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі. Також вони підтвердили підготовку двосторонньої угоди про будівництво атомної електростанції в Польщі.

Про це вони сказали на прес-концеренції в Білому домі, трансляція якої велася в Twitter адміністрації Трампа.

Президенти Польщі і США підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн і в сфері безпеки.

Трамп зазначив, що США "з нетерпінням очікують підписання угоди про співпрацю у сфері оборони, яка ще більше розширить співпрацю наших військових". Він також нагадав, що США будуть частково виводити свої війська з Німеччини.

"Ми будемо зменшувати наш військову присутність в Німеччині. Деякі з військових повернуться в США, а деякі - поїдуть в інші місця в Європі, одним з яких буде Польща", - заявив Трамп.

Він також заявив, що Трамп заявив, що Польща заплатить за переклад частини військових США з Німеччини до Польщі.

Глава Білого дому зазначив, що переклад американських військових в Польщі є сильним сигналом з боку США для Росії.

У свою чергу Дуда підтвердив, що сторони говорили про можливість подальшого збільшення присутності американських військ у Польщі" і що його країна готова прийняти у себе більше військовослужбовців США.

У цьому зв'язку Дуда навів приклад агресії Росії проти України.

"В 2014-му Росія напала на Україну, анексувала Крим, вона окуповує Луганськ і Донецьк, а перед цим вона напала на Грузію. 2014-й був роком великих страхів у країнах Балтії та в польському суспільстві. Сьогодні присутність військ НАТО, і насамперед військ США в Польщі, показує, що стаття 5-договору НАТО розглядається серйозно. це вказує, що якби хтось захотів напасти на Польщу, це не стало б для них м'якою посадкою ", - заявив він.

Крім того, Трамп і Дуда обговорили участь польських фахівців у розробці американцями вакцини і ліків проти коронавіруса, підтвердили підготовку двосторонньої угоди про будівництво атомної електростанції в Польщі і технології 5G.

"Найближчим часом буде підписано угоду між урядами США та Польщі, яке буде давати можливість почати роботу над проектної документації з виробництва ядерної енергії в нашій країні", - заявив Дуда.

Нагадаємо, США планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців і розмістити 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

Раніше Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

У Варшаві сподіваються, що частина солдатів, виведених з Німеччини, перекинуть до Польщі.

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Автор: Надія Собенко