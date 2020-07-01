Трамп затвердив виведення з Німеччини 9,5 тисяч американських військових

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Частину американських військових направлять до Польщі

Президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисяч військових. За його словами, передислокація солдатів посилить стримування Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві представника Пентагону Джонатана Хоффмана у Twitter.

"Пропозиція, яку було схвалено, не тільки відповідає директиві президента, вона також посилить стримування Росії, поліпшить стратегічну та оперативну гнучкість США в Європі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі. Президенти підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

Нагадаємо, США планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців і розмістити 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

Раніше Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

У Варшаві сподіваються, що частину солдатів, виведених з Німеччини, перекинуть до Польщі.

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Автор: News Editor 1