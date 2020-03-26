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У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 1000 осіб

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:20
У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 1000 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу підтвердили 138 нових заражень

Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в Польщі сягнула 1085 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міныстерство охорони здоров'я країни.

Повідомляється про 158 нових випадків зараження з учорашнього дня. Найбільше інфікованих в Любліні.

Також у МОЗ Польщі заявили про нові смертельні випадки від вірусу. Зокрема, у лікарні Кошаліна на північному заході країни помер 67-річний чоловік, у якого були супутні захворювання.

Також підтвердили смерть 75-рычного чоловіки в Каліші. Відзначається, що пацієнт був заражений коронавірусом, однак помер не від нього, відповідно, не був включений до офіційноъ статистики смертей від COVID-19. Всього від інфекції в Польщі померли 15 осіб.

Нагадаємо, 24 березня в Польщі обмежили свободу вільного пересування через поширення коронавірусу. Також уряд країни продовжив закриття кордонів до 13 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, незважаючи на закриття кордонів, з Польщі досі повертаються тисячі українських громадян. Так, вчора спеціальним поїздом з Перемишля в Україну повернулися ще понад півтисячі українців.

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