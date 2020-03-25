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Понад півтисячі українців повертаються спецпотягом з Польщі

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:52
Понад півтисячі українців повертаються спецпотягом з Польщі
Фото: перевірка пасажирів спецпотягу (dpsu.gov.ua)

Підозр на зараження коронавірусом в пасажирів не виявили

Сьгодні, 25 березня, в Україну прибув спеціальний потяг, призначений "Укрзалізницею" для евакуації українських громадян з Польщі через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Зазначається, що українські прикордонники у пункті пропуску "Мостиська" здійснили контроль пасажирів потяга "Перемишль-Київ". В Україну цим рейсом повернулися майже 600 тисяч українців.

"Як і в попередніх рейсах, що прибули із-за кордону, прикордонники разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу провели комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення серед пасажирів ознак захворювання на COVID-19", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що в ході огляду в жодного з пасажирів не було виявлено ознак коронавірусу, скарги на погане самопочуття також не надходили. Усі пасажири погодилися на самоізоляцію. За ними встановлять медико-санітарний нагляд.

"Це вже десятий евакуаційний потяг, який прибув із-за кордону, зокрема із Польщі та Литви. Загалом потягами було евакуйовано понад 6 тисяч громадян України та 14 іноземців", - додали прикордонники.

Фото: перевірка пасажирів потягу (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща продовжила тимчасове закриття кордонів через пандемію коронавірусу ще на 20 днів. Тимчасове закриття польських кордонів триватиме до 13 квітня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила на 25 березня два спеціальні потяги для евакуації українців з Польщі. Перший потяг прибуде в Київ о 22:17, а другий - о 00:46

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