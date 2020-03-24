Польща запроваджує заборону на вільне пересування

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Польща хоче максимально обмежити людську діяльність для того, щоб виграти час і підготувати лікарні

Від сьогодні у Польщі обмежать свободу вільного пересування, через поширення коронавірусу. Про це повідомляє RMF24.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції з міністром охорони здоров'я Лукашем Шумовським прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

"Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти; необхідно ввести в Польщі додаткові заходи для обмеження поширення коронавірусу", - сказав прем'єр.

Також він повідомив про введення додаткових обмежень на пересування, які діятимуть від сьогодні і до 11 квітня. Влада хоче максимально обмежити людську діяльність для того, щоб виграти час і підготувати лікарні. Винятком буде: похід в магазин, в аптеку, вивести собаку на прогулянку. Обмеження торкнуться й громадського транспорту для забезпечення дистанції між пасажирами.

Нагадаємо, для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу на 25 березня призначені ще два спеціальні поїзди. Квитки можна придбати виключно на сайті УЗ.