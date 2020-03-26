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В Польше число зараженных коронавирусом превысило 1000 человек

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:20
В Польше число зараженных коронавирусом превысило 1000 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки подтвердили 138 новых заражений

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Польше достигло 1085 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав страны.

Сообщается о 158 новых случаях заражения со вчерашнего дня. Больше всего инфицированных в Люблине.

Также в Министерстве здравоохранения Польши заявили о новых смертельных случаях от вируса. В частности, в больнице Кошалина на северо-западе страны умер 67-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Также подтвердили смерть 75-летнего мужчины в Калише. Отмечается, что пациент был заражен коронавируса, однако умер не от него, соответственно, не был включен в официальную статистику смертей от COVID-19. Всего от инфекции в Польше скончались 15 человек.

Напомним, с 24 марта в Польше ограничили свободу свободного передвижения из-за распространения коронавируса. Также правительство страны продлило закрытие границ до 13 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, несмотря на закрытие границ, из Польши до сих пор возвращаются тысячи украинских граждан. Так, вчера специальным поездом из Перемышля в Украину вернулись еще более полутысячи украинцев.

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