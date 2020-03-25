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Польща продовжила закриття кордонів до середини квітня

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 16:50
Польща продовжила закриття кордонів до середини квітня
Фото: перехід в Угринові (wikimedia.org)

Тимчасове закриття кордонів триватиме до 13 квітня 2020 року

Уряд Польщі продовжило тимчасове закриття кордонів ще на 20 днів для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Money.pl.

Тимчасове закриття кордонів триватиме до 13 квітня 2020 року.

У людей, які працюють в інших країнах, є тільки два дні, щоб вирішити, в якій країні вони житимуть. До сих пір люди, які працюють в Німеччині чи Чехії, могли перетинати кордон кожен день. Тепер, однак, це зміниться.

Нагадаємо, для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу призначені ще два спеціальні поїзди. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, "Укрзалізниця" призначила ще два спеціальні потяги для евакуації українців з Польщі на 25 березня.

Крім того, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення.

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