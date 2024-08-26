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Армия Польши зафиксировала "объект" на своей территории во время удара по Украине

Украина, Понедельник 26 августа 2024 14:54
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Армия Польши зафиксировала "объект" на своей территории во время удара по Украине Фото: некий объект залетел в Польшу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Воздушный объект вторгся на территорию Польши утром 26 августа во время массированной атаки РФ по Украине. Его поиски продолжаются.

Об этом заявил генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Вероятно, речь идет о проникновении объекта на территорию Польши. Объект подтвержден радиолокацией как минимум трех радиолокационных станций", - сказал главком на брифинге

Генерал Клиш сообщил, что объект пересек польскую границу в 6.43 по польскому времени на широте украинского города Червоногорода. По его словам, это место уже несколько раз подвергалось атакам российской стороны из-за расположенной там электростанции.

"Объект исчез примерно через 25 км на территории Польши. По погодным условиям я не смог отдать команду на борьбу с ним из-за несоблюдения процедур, т.е. так называемого визуального подтверждения уничтожения. Объект исчез с радиолокационных систем. Объект не был обнаружен ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтвержден визуально вертолетами", - сообщил он.

Генерал Клиш сообщил, что объект, вероятно, все еще находится на территории Польши, хотя и не исключил, что объект покинул нашу территорию. "Начата операция по поиску объекта", - добавил он.

Удар по Украине

Напомним, утром 26 августа Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская атака по Украине в 26 августа одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

На фоне этого массированного обстрела Польша подняла в воздух свою авиацию и авиацию союзников.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 24 августа заявил, что в НАТО продолжаются дискуссия о защите украинского неба боевыми средствами отдельных государств Альянса.

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