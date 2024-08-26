Армия Польши зафиксировала "объект" на своей территории во время удара по Украине

Воздушный объект вторгся на территорию Польши утром 26 августа во время массированной атаки РФ по Украине. Его поиски продолжаются.

Об этом заявил генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Вероятно, речь идет о проникновении объекта на территорию Польши. Объект подтвержден радиолокацией как минимум трех радиолокационных станций", - сказал главком на брифинге

Генерал Клиш сообщил, что объект пересек польскую границу в 6.43 по польскому времени на широте украинского города Червоногорода. По его словам, это место уже несколько раз подвергалось атакам российской стороны из-за расположенной там электростанции.

"Объект исчез примерно через 25 км на территории Польши. По погодным условиям я не смог отдать команду на борьбу с ним из-за несоблюдения процедур, т.е. так называемого визуального подтверждения уничтожения. Объект исчез с радиолокационных систем. Объект не был обнаружен ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтвержден визуально вертолетами", - сообщил он.

Генерал Клиш сообщил, что объект, вероятно, все еще находится на территории Польши, хотя и не исключил, что объект покинул нашу территорию. "Начата операция по поиску объекта", - добавил он.

Удар по Украине

Напомним, утром 26 августа Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская атака по Украине в 26 августа одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

На фоне этого массированного обстрела Польша подняла в воздух свою авиацию и авиацию союзников.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 24 августа заявил, что в НАТО продолжаются дискуссия о защите украинского неба боевыми средствами отдельных государств Альянса.