Польша прекратила поиски российского дрона, который мог залететь во время атаки на Украину 26 августа

Польские военные завершили поиски русского беспилотника. Он мог залететь на территорию Польши при атаке РФ на Украину 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По данным издания, польские военные завершили поиски беспилотника, пролетевшего над частью Люблинского воеводства со стороны Украины. Отмечается, что поляки никаких следов не идентифицированного летающего объекта не найдены.

"Обследование территории было завершено в среду вечером. Ни один объект не был найден. В ближайшее время мы сделаем заявление", - рассказала заместитель пресс-секретаря Оперативного командования Вооруженных сил Польши майор Ева Злотницкая.

Во время поисков дрона по военным прочесывали территорию вблизи Томашова Любельского и Замостье ежедневно в течение 10 дней. Территорию также обыскивали с помощью военных вертолетов. Поддержку солдатам оказывали охотники из Польского охотничьего общества.

Что предшествовало

Во время массированной российской атаки против Украины 26 августа оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши". Объект пересек польскую границу в 06:43 по польскому времени возле города Червоногород. РФ уже не раз запускала потом районы дроны из-за того, что там расположена одна из украинских электростанций.

По предварительным данным, дрон находился в польском воздушном пространстве 33 минуты, после чего скрылся с радаров. По мнению военных, он мог улететь дальше или развернуться назад, но радарные системы не смогли этого зафиксировать.