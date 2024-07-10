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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО, - глава Минобороны

Польша, Среда 10 июля 2024 21:05
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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО, - глава Минобороны Фото: министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша не будет сбивать российские ракеты в небе над Украиной, которые летят на запад страны, без принятия соответствующего решения всеми членами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в интервью "Польскому радио".

По его словам, Украина давно просит, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе, и "это должно быть решение всего НАТО".

Польский министр отметил, что такого согласия у НАТО пока нет и указал на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.

"Конечно, относительно ракет на территории Республики Польша существуют другие процедуры. Тогда это наше решение", - добавил он.

Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

Российские войска во время атак по Украине неоднократно запускали ракеты в направлении Польши и даже нарушали ее воздушное пространство. Однако польская ПВО их не сбивала.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша работают над механизмом, в рамках которого польская ПВО будет сбивать российские ракеты и дроны.

Вчера в Госдепе США рассказали, что во время саммита НАТО страны-члены Альянса могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят в ее направлении во время обстрелов Украины.

Сегодня же в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты и НАТО не хотят провоцировать российского диктатора Владимира Путина. Поэтому Польша, вероятно, не будет сбивать российские ракеты над Украиной.

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