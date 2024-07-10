Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО, - глава Минобороны
Польша не будет сбивать российские ракеты в небе над Украиной, которые летят на запад страны, без принятия соответствующего решения всеми членами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в интервью "Польскому радио".
По его словам, Украина давно просит, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.
В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе, и "это должно быть решение всего НАТО".
Польский министр отметил, что такого согласия у НАТО пока нет и указал на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.
"Конечно, относительно ракет на территории Республики Польша существуют другие процедуры. Тогда это наше решение", - добавил он.
Польша может сбивать российские ракеты над Украиной
Российские войска во время атак по Украине неоднократно запускали ракеты в направлении Польши и даже нарушали ее воздушное пространство. Однако польская ПВО их не сбивала.
На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша работают над механизмом, в рамках которого польская ПВО будет сбивать российские ракеты и дроны.
Вчера в Госдепе США рассказали, что во время саммита НАТО страны-члены Альянса могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят в ее направлении во время обстрелов Украины.
Сегодня же в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты и НАТО не хотят провоцировать российского диктатора Владимира Путина. Поэтому Польша, вероятно, не будет сбивать российские ракеты над Украиной.
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