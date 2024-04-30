В Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Отвечая на вопрос о возможном обращении украинского правительства к Польше с предложением не продлевать разрешение на проживание мужчины в возрасте 18-60 лет, Шейна сказал: "Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться".

Он заверил, что в таком случае будет просить главу МИД Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения.

В то же время Шейна добавил, что "официальной позиции на этот счет нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши".