В Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Правительство Польши может принять решение о прекращении выдачи разрешений на проживание украинским военнообязанным мужчинам, если об этом будет просить Украина.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Отвечая на вопрос о возможном обращении украинского правительства к Польше с предложением не продлевать разрешение на проживание мужчины в возрасте 18-60 лет, Шейна сказал: "Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться".
Он заверил, что в таком случае будет просить главу МИД Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения.
В то же время Шейна добавил, что "официальной позиции на этот счет нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши".
В Украине запретили выдавать паспорта мужчинам от 18 до 60 лет за пределами государства, а с 23 апреля ограничили предоставление консульских услуг за границей.
Это связано с новым законом о мобилизации. Как отметили в правительстве, консульские услуги возобновят с 18 мая, когда начнет действовать закон, учитывая новые условия.
При этом в Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчины призывного возраста. Однако позже МВД Польши пообещало предоставить временную защиту украинским беженцам без паспортов.
Кроме того, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша ждет инициативы от Украины по возвращению мужчин из-за границы.
В то же время посол Украины Василий Зварич заявил, что официальный запрос в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста не направлялся.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.