Польша ждет инициативы от Украины по возвращению мужчин из-за границы

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - сказал он.

Глава МИД Польши отметил, что ему пока неизвестны идеи, рассматриваемые Украиной для возвращения мужчин домой. Но Сикорский назвал "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг.

"Раньше, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что у них будет справка для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки. Интересная идея", - добавил он.