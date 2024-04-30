У Польщі зробили нову заяву щодо повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків

Відповідаючи на запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловіка у віці 18-60 років, Шейна сказав: "Ми точно не будемо захищати тих, хто намагається сховатися".

Він запевнив, що в такому випадку проситиме очільника МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи.

Водночас Шейна додав, що "офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі".