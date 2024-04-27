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Возвращение мужчин: посол ответил, обращалась ли Украина с официальным запросом в Польшу

Суббота 27 апреля 2024 22:44
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Возвращение мужчин: посол ответил, обращалась ли Украина с официальным запросом в Польшу Фото: обращалась ли Украина с запросом в Польшу о возвращении мужчин (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Посол Украины Василий Зварыч заявил, что официальный запрос в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста не направлялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.

По словам Зварыча, Украина хочет проверить, сколько украинских мужчин находит в Польше. Данные касательно количества украинских мужчин призывного возраста в Польше на данный момент "очень приблизительны".

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", - сказал посол.

Также по его словам, мужчинам, чтобы стать на военный учет, необязательно возвращаться в Украину.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", - сказал Зварыч.

Украинским мужчинам за границей ограничили доступ к консульским услугам

Напомним, 23 апреля этого года МИД Украины заявил о прекращении приема новых заявлений на совершение консульских действий от мужчин мобилизационного возраста.

После этого министр обороны Польши допустил возможность депортации украинцев призывного возраста в Украину. Однако позже в польском МВД сделали противоположное заявление по этому поводу.

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