В Польше изменят правила выплаты помощи 800+: что важно знать родителям
Польское правительство готовит масштабное обновление программы социальной поддержки "800+". Министерство семьи, труда и социальной политики планирует автоматизировать процесс выплат, чтобы уменьшить административную нагрузку на граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Portal samorzadowy.pl.
Главное:
- Отмена ежегодных заявок. Помощь будет возобновляться автоматически на основе данных ZUS.
- Подача только один раз. Родителям нужно будет подать заявление только впервые (при рождении ребенка или возвращении из-за границы).
- Дата внедрения. Новые правила должны вступить в силу с 1 июня 2027 года.
- Изменения для опекунов. Перечень получателей уточнят, предоставив право на выплаты лицам с судебной опекой над ребенком.
Автоматизация и цифровизация выплат
Министерство семьи, труда и социальной политики (MRPiPS) Польши готовит поправки к закону о помощи на воспитание детей.
Ключевое нововведение - введение автоматического ежегодного обновления помощи на следующий период без необходимости личной подачи нового заявления.
Процесс будет происходить на основе данных, которые уже хранятся в ІТ-системах Учреждения социального страхования (ZUS). При этом возможность изменить данные в активном заявлении (в случае изменения семейной ситуации) останется доступной для родителей.
Сроки принятия и вступления в силу
Ожидается, что Совет министров примет законопроект во втором квартале 2026 года (в период с апреля по июнь). Однако внедрение системы требует длительной технической подготовки ІТ-систем ZUS и соответствующего периода vacatio legis.
Поэтому возможной датой старта новых правил называют 1 июня 2027 года - начало выплатного периода 2027/2028. К этому времени родители должны придерживаться действующих правил подачи документов.
Что важно сейчас
Несмотря на планы на будущее, сейчас родителям и опекунам важно вовремя подать заявления на текущий период. В частности, 30 апреля является критической датой для обеспечения непрерывности выплат.
