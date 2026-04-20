В Польше изменят правила выплаты помощи 800+: что важно знать родителям

Польское правительство готовит масштабное обновление программы социальной поддержки "800+". Министерство семьи, труда и социальной политики планирует автоматизировать процесс выплат, чтобы уменьшить административную нагрузку на граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Portal samorzadowy.pl .

Автоматизация и цифровизация выплат

Министерство семьи, труда и социальной политики (MRPiPS) Польши готовит поправки к закону о помощи на воспитание детей.

Ключевое нововведение - введение автоматического ежегодного обновления помощи на следующий период без необходимости личной подачи нового заявления.

Процесс будет происходить на основе данных, которые уже хранятся в ІТ-системах Учреждения социального страхования (ZUS). При этом возможность изменить данные в активном заявлении (в случае изменения семейной ситуации) останется доступной для родителей.

Сроки принятия и вступления в силу

Ожидается, что Совет министров примет законопроект во втором квартале 2026 года (в период с апреля по июнь). Однако внедрение системы требует длительной технической подготовки ІТ-систем ZUS и соответствующего периода vacatio legis.

Поэтому возможной датой старта новых правил называют 1 июня 2027 года - начало выплатного периода 2027/2028. К этому времени родители должны придерживаться действующих правил подачи документов.

Что важно сейчас

Несмотря на планы на будущее, сейчас родителям и опекунам важно вовремя подать заявления на текущий период. В частности, 30 апреля является критической датой для обеспечения непрерывности выплат.