Специальный статус отменят: как украинцам легально остаться в Польше до 2027 года

Украинские беженцы смогут легально оставаться в Польше до марта 2027 года. Соответствующие нормы предусматривает закон, недавно подписанный президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Документ предусматривает постепенный переход от специального механизма временной защиты к новым правилам, интегрированным в общий закон о предоставлении защиты иностранцам.

Что меняется

Закон отменяет отдельную норму, которая действовала для граждан Украины после начала полномасштабной войны. Зато основные положения о правах, помощи и социальных гарантиях будут включены в общее законодательство об иностранцах.

Переходный период

Переходный период продлится с 5 марта 2026 года до 4 марта 2027 года.

В это время украинцы смогут:

легально находиться на территории Польши;

сохранять доступ к части социальных выплат и льгот.

После завершения переходного периода граждане Украины, которые останутся в стране, должны будут адаптироваться к новым условиям получения правового статуса и защиты в соответствии с обновленными нормами.