Специальный статус отменят: как украинцам легально остаться в Польше до 2027 года

Вторник 03 марта 2026 12:40
Специальный статус отменят: как украинцам легально остаться в Польше до 2027 года Фото: Украинцы в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские беженцы смогут легально оставаться в Польше до марта 2027 года. Соответствующие нормы предусматривает закон, недавно подписанный президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Читайте также: Польша обновляет правила для украинцев: как не потерять защиту из-за PESEL

Документ предусматривает постепенный переход от специального механизма временной защиты к новым правилам, интегрированным в общий закон о предоставлении защиты иностранцам.

Что меняется

Закон отменяет отдельную норму, которая действовала для граждан Украины после начала полномасштабной войны. Зато основные положения о правах, помощи и социальных гарантиях будут включены в общее законодательство об иностранцах.

Переходный период

Переходный период продлится с 5 марта 2026 года до 4 марта 2027 года.

В это время украинцы смогут:

  • легально находиться на территории Польши;
  • сохранять доступ к части социальных выплат и льгот.

После завершения переходного периода граждане Украины, которые останутся в стране, должны будут адаптироваться к новым условиям получения правового статуса и защиты в соответствии с обновленными нормами.

Ранее РБК-Украина писало о масштабной миграции украинцев из-за войны и как Европа принимает беженцев на пятом году полномасштабного вторжения. Мы рассказывали, сколько украинцев остаются за границей, как страны ЕС постепенно сокращают выплаты и ужесточают требования к интеграции, а также какой экономический вклад делают украинцы.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Польше изменились правила выплаты помощи "800+" для украинских беженцев. Право на деньги зависят от профессиональной активности заявителя. Для получения выплат нужно повторно подать заявление, подтвердить легальное пребывание, трудоустройство и обучение ребенка в польском заведении. В случае невыполнения этих условий или сомнений относительно проживания в Польше в помощи могут отказать.

Польша
Новости
