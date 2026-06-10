В Польше ждут, что Украина исправит "ошибку" с подразделением Героев УПА

Польша считает ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении военному подразделению почетного звания, связанного с УПА, и рассчитывает на исправление этой ситуации.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

Суть заявления Сикорского

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ответственность за этот шаг полностью лежит на украинской стороне.

"Пожалуйста, следуйте заявлению премьер-министра. Именно Украина совершила ошибку, и мы ожидаем, что Украина исправит эту ошибку", - подчеркнул Сикорский.

В то же время министр прокомментировал и внутренние дискуссии в Польше, назвав "скандальными" высказывания кандидата на пост премьера от партии ПиС Пшемыслава Чарнека относительно количества украинцев в польской госадминистрации.

По словам Сикорского, подобные националистические вспышки "вызывают призраков темных разделов польской истории".

Что предшествовало

Напомним, громкий скандал между Киевом и Варшавой вспыхнул в конце мая 2026 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

В Польше это решение вызвало волну возмущения.

Из-за этого даже было созвано заседание капитула Ордена Белого Орла, где рассматривали предложение отменить аналогичную награду, ранее врученную Зеленскому.

Пока окончательного решения по этому поводу президент Польши Кароль Навроцкий еще не принял.