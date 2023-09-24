В Польше заявили, что их войско будет сильнейшей сухопутной армией Европы

Он заявил, что важно сдерживать агрессора, чтобы Россия не решилась зайти в Польшу. Поэтому в стране планируется создать сильнейшую сухопутную армию.

" А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, мы имеем гарантию безопасности нашей Родины", - сказал он.

Оборонная модернизация Польши

Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны. Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, она заказала у США танки Abrams и полтысячи реактивных систем залпового огня HIMARS.

А в июле вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует увеличить свою кадровую армию вдвое.

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