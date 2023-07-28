ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша планирует почти вдвое увеличить свою армию, - вице-премьер

Новина українською →
Варшава, Пятница 28 июля 2023 06:10
Польша планирует почти вдвое увеличить свою армию, - вице-премьер Фото: вице-премьер Польши Ярослав Качиньский (facebook.com/kaczynskijarowslaw)
Автор: Константин Широкун

Польша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков из ЧВК "Вагнера" и российских солдат в Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

По словам вице-премьера, в стране будут созданы семь дивизий вместо нынешних трех, шесть из них будут боевыми, а седьмая — резервной.

"Мы восстанавливаем воинские части, создаем новые. Сейчас создается новая - шестая дивизия", - рассказал Качиньский.

Он также подчеркнул, что Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию Европы, чтобы стать щитом восточного фланга НАТО.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России в июне часть его наемников переместили в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам главарь. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для наемников.

18 июля "Білоруські Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а сегодня стало известно о прибытии девятой колонны. Позже сообщалось о том, что наемники разместились в полевых лагерях и заброшенных воинских частях.

В связи с перемещением "вагнеровцев" Польша решила укрепить границу с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Украинские военные освободили Старомайорское
Украинские военные освободили Старомайорское
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов