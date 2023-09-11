Польша утвердила соглашение о покупке почти полтысячи систем HIMARS

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

По его словам, поставки американских РСЗО начнутся в конце 2025 года. Министр отметил, что именно такое количество установок нужно Польше для того, чтобы сдерживать агрессора.

"Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году - один дивизион, польская армия будет иметь более 500 пусковых установок HIMARS в 28 дивизонах", - добавил Блащак.

Он уточнил, что HIMARS будет сложно адаптировать и интегрировать с польскими системами. Этот процесс продлится в течение двух лет после поставок РСЗО.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша последнее время активно покупает различную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы со стороны России.